Sterling Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Die technische Analyse der Sterling -Mi-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 5,63 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 5,49 USD einen Unterschied von -2,49 Prozent aufweist. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 5,72 USD, und der letzte Schlusskurs liegt ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,02 Prozent Abweichung). Somit erhält die Sterling -Mi-Aktie sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Sterling -Mi aktuell einen niedrigeren Wert von 0 Prozent auf, im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 138.82%. Diese Differenz führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass Sterling -Mi überkauft ist, mit einem RSI7 von 86 Punkten, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Auf der 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Sterling -Mi-Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt wird Sterling -Mi als überbewertet angesehen, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 113,4, was einen Abstand von 635 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 15,43 ergibt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Empfehlung.