Sterling Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Der Relative Strength Index, oder RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen in Bezug auf die Gesamtbewegungen setzt. Der RSI der Sterling-Mi liegt bei 50, was bedeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird dies als "Neutral" bewertet. Der RSI25 betrachtet einen Zeitraum von 25 Tagen und bewegt sich bei der Sterling-Mi auf 51, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In den letzten zwei Wochen wurde die Sterling-Mi von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut".

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Sterling-Mi-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 5,6 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 5,01 USD liegt deutlich darunter, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 5,21 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Weder die Stimmungslage noch die Kommunikationsfrequenz haben sich signifikant verändert.

Insgesamt erhält die Sterling-Mi-Aktie somit in den verschiedenen Kategorien unterschiedliche Bewertungen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.