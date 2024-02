Stericycle Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Das Anleger-Sentiment und der Buzz rund um die Aktien von Stericycle wurden in letzter Zeit genauer unter die Lupe genommen. Dabei wurde festgestellt, dass die Diskussionsintensität in sozialen Netzwerken insgesamt eher schwach war, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Die Stimmungsänderung für Stericycle zeigte ebenfalls eine negative Entwicklung, was die Einschätzung weiter bestätigte.

In Bezug auf die Anlegerstimmung wurde in den vergangenen Tagen vor allem über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führte.

Bei der Dividendenrendite schnitt Stericycle im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,21 Prozent mit 0 Prozent deutlich schlechter ab, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führte.

Insgesamt ergab auch der Branchenvergleich beim Aktienkurs eine negative Performance von -8,12 Prozent in den letzten 12 Monaten, was zu einer Underperformance von -3,61 Prozent im Vergleich zur Durchschnittsperformance in der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche führte. Auch im Sektorvergleich lag Stericycle mit 252,42 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führte.