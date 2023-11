Stericycle Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Der Aktienkurs von Stericycle wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor als schlecht bewertet, da er um mehr als 44 Prozent darunter liegt. Die Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 103,53 Prozent, wobei Stericycle mit 115,53 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Stericycle liegt bei 59, während der Branchendurchschnitt bei 60,68 liegt. Somit wird die Aktie aufgrund fundamentaler Kriterien als neutral bewertet, da sie weder unter- noch überbewertet ist.

In Bezug auf die Dividende liegt Stericycle mit 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 5,28 %. Daher wird die Ausschüttung als schlecht eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer guten Bewertung der Aktie führt. Anleger haben verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.