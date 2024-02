Stericycle Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Stericycle beträgt aktuell 63,61, was 19 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 53 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit überbewertet ist. Aus diesem Grund erhält Stericycle eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Stericycle bei -8,12 Prozent, was mehr als 252 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -4,14 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Stericycle mit 3,98 Prozent auch hier deutlich darunter liegt. Angesichts dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält Stericycle ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten zwölf Monaten haben 2 Analystenbewertungen für die Stericycle-Aktie stattgefunden. Davon waren 0 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 1 "Schlecht". Insgesamt ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating. Es gibt keine neuen Analystenupdates zu Stericycle aus dem letzten Monat. Die Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40 USD festgelegt, was einem Abwärtspotential von -19,5 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 49,69 USD. Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung. Insgesamt erhält Stericycle also ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Die Dividendenrendite von Stericycle liegt derzeit bei 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,2 % in der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche. Aufgrund dieser Differenz von 5,2 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.