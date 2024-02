Stericycle Aktie: Ein handfester Grund

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der kurzfristige RSI von Stericycle liegt derzeit bei 43,95 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält daher ein "Neutral"-Rating. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 48,67, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 0 mal ein "Gut"-Rating, 1 mal ein "Neutral"-Rating und 1 mal ein "Schlecht"-Rating für Stericycle vergeben, was zu einer langfristigen "Neutral"-Bewertung führt. Bezüglich des aktuellen Kurses von 48,93 USD erwarten die Analysten eine negative Entwicklung von -18,25 Prozent und setzen ein mittleres Kursziel bei 40 USD, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse erhält die Stericycle-Aktie aufgrund ihrer Entwicklung im Vergleich zur 200-Tage-Linie ein "Gut"-Rating. Der Abstand zum GD200 beträgt +7,97 Prozent. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt sich jedoch ein "Neutral"-Signal.

Die Stimmung und das Interesse der Investoren und Nutzer im Internet bezüglich Stericycle wird ebenfalls analysiert. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung wird als negativ bewertet, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.