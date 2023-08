Stericycle-Aktie: Ein genauer Blick lohnt sich

Stericycle ist ein amerikanischer Dienstleister, der sich auf die Entsorgung medizinischen Abfalls spezialisiert hat. Das Unternehmen betreibt nicht nur in den USA, sondern auch in zahlreichen anderen Ländern seine Geschäfte und sammelt medizinischen Abfall von großen Kliniken bis hin zu kleineren Arztpraxen. In der Vergangenheit geriet Stericycle unter Beschuss für unsachgemäßes Verbrennen problematischer Müllsorten einschließlich radioaktiven Materials – all dies erfolgt in firmeneigenen Verbrennungsanlagen. Trotzdem wurde die Menge der verbrannten Stoffe im Laufe der Jahre stetig verringert. Die Zahlen des Unternehmens stimmen jedoch einfach nicht überein, was angesichts der Stabilität des Müllgeschäfts schwer nachvollziehbar ist. Daraus resultiert eine längere Abwärtsbewegung des Aktienwertes.

