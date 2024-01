Stericycle Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Die Stericycle-Aktie wird von der Redaktion aufgrund ihrer Dividendenrendite negativ bewertet. Mit 0 Prozent liegt die Dividendenrendite 5,18 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Stericycle beträgt 64, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 53 als überbewertet angesehen wird, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einschätzung führt.

In der technischen Analyse erhält die Stericycle-Aktie jedoch eine positive Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von +7,61 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt hingegen nur eine Abweichung von +0,63 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird die Stericycle-Aktie auf 7- und auf 25-Tage-Basis analysiert. Der RSI7 liegt bei 46,02 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls weder überkauft noch -verkauft an (Wert: 55,53), was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Zusammen erhält das Stericycle-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.