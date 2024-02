Stericycle Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Die Analyse von Aktienkursen umfasst nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Unsere Analysten haben sich Stericycle auf sozialen Plattformen angesehen und festgestellt, dass die Mehrheit der Kommentare positiv war. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um Stericycle in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist Stericycle eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 5,12 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 5 Prozent. Daher wird die Aktie im Vergleich als unrentables Investment betrachtet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt die Rendite von Stericycle bei -8,12 Prozent, was mehr als 243 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -1,77 Prozent. Auch hier liegt Stericycle mit 6,34 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Fundamental betrachtet wird die Aktie von Stericycle nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als überbewertet eingestuft. Das KGV liegt mit 63,61 insgesamt 18 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies", der 53,77 beträgt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Schlecht".