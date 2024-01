Stericycle Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 von Stericycle liegt aktuell bei 57,3 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und liegt bei 34,66, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält das Stericycle-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt wird Stericycle als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 59,78, während das Branchen-KGV bei 53,54 liegt. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Schlecht"-Empfehlung.

Langfristig gesehen wird die Stericycle-Aktie von Analysten als "Neutral" eingestuft. Die Gesamtbewertungen der Analysten ergeben 0 Gut, 1 Neutral und 1 Schlecht. Die durchschnittliche Empfehlung für Stericycle aus dem letzten Monat ist jedoch "Schlecht" (0 Gut, 0 Neutral, 1 Schlecht). Das Kursziel der Analysten wird bei 40 USD angesiedelt, was einer erwarteten Performance von -19,29 Prozent entspricht. Dies führt zur Gesamtbewertung "Neutral" seitens der Redaktion.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Stericycle eine starke Aktivität gemessen, was zu einer positiven Veränderung des Stimmungsbildes führt. Somit wird das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" eingestuft.