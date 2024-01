Stericycle Aktie: War die Aufregung umsonst?

Der Aktienkurs von Stericycle hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -3,07 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" im Durchschnitt um 7,89 Prozent, was eine Underperformance von -10,97 Prozent für Stericycle bedeutet. Der "Industrie"-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 1382,04 Prozent, wobei Stericycle 1385,11 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird dem Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie zugeordnet.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht für Stericycle. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 44,39 USD weicht um +7,57 Prozent vom aktuellen Kurs (47,75 USD) ab. Für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 45,86 USD liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+4,12 Prozent). Dies führt zu unterschiedlichen Bewertungen, wobei das Unternehmen insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik erhält.

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Stericycle-Aktie wurde ebenfalls untersucht. Die Analyse sozialer Plattformen zeigt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war, obwohl in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen aufgegriffen wurden. Basierend auf dieser Betrachtung erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung hinsichtlich der Stimmung.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Stericycle weist mit einem Wert von 64,87 ein deutlich höheres KGV auf als der Branchendurchschnitt von 53,75, was einer Überbewertung um 21 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

Insgesamt zeigt sich bei Stericycle eine durchwachsene Performance in verschiedenen Analysebereichen, wobei sowohl positive als auch negative Einschätzungen zu berücksichtigen sind.