Stericycle Aktie: Tut sie es schon wieder?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Stericycle liegt mit 63,61 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies". Dieser Wert ist um 16 Prozent höher als der Durchschnittskurs der Branche. Daher wird die Aktie aufgrund des hohen KGV als "teuer" eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Stericycle diskutiert. Allerdings sind in den letzten ein, zwei Tagen vermehrt negative Themen aufgetaucht, was zu einer neutralen Einschätzung der Aktie führt.

Analysten bewerten die Stericycle-Aktie langfristig als "Neutral". Von insgesamt 18 Analysten liegen 0 positive, 1 neutrale und 1 negative Bewertung vor. Es wird erwartet, dass der Kurs der Aktie auf 40 USD sinken wird, was einer negativen Erwartung von -23,52 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis aller Analystenschätzungen.

Die langfristige Stimmungslage rund um die Aktie von Stericycle wird durch die Diskussionsaktivität und die Veränderung der Stimmung der Investoren und Internetnutzer bestimmt. In diesem Zusammenhang zeigt sich eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionsintensität, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings erfährt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild der Aktie führt.