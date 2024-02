Stericycle Aktie: So schnell kann es gehen

Die Stericycle-Aktie verzeichnet aktuell einen Kurs von 49,31 USD, was einer Entfernung von +9,75 Prozent vom GD200 (44,93 USD) entspricht. Dieses "Gut"-Signal aus charttechnischer Sicht wird jedoch durch den GD50 von 48,26 USD relativiert, was einem Abstand von +2,18 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Zusammenfassend kann der Aktienkurs als "Gut" bewertet werden, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Stericycle-Aktie derzeit eine Wert von 63 auf. Dies bedeutet, dass die Börse 63,61 Euro für jeden Euro Gewinn von Stericycle zahlt, was 18 Prozent mehr ist als bei vergleichbaren Werten in der Branche. Im Branchendurchschnitt liegt das KGV bei 53, was darauf hindeutet, dass die Stericycle-Aktie überbewertet ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass von insgesamt 2 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten 0 als "Gut", 1 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" eingestuft wurden, was im Durchschnitt zu einem "Neutral"-Rating führt. Die Kursziele der Analysten geben an, dass die Aktie um -18,88 Prozent vom letzten Schlusskurs fallen könnte, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Stericycle-Aktie zeigt einen Wert von 41,63 und 53,79 für einen Zeitraum von 7 bzw. 25 Tagen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt lässt sich zusammenfassen, dass sowohl die charttechnische Bewertung als auch die Fundamentalanalyse und die Analysteneinschätzung auf ein "Neutral"-Rating für die Stericycle-Aktie hindeuten.