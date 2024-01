Stericycle Aktie: So geht’s nicht weiter!

Der Aktienkurs von Stericycle wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor als schlecht bewertet, da er um mehr als 161 Prozent darunter liegt. Auch im Vergleich zur "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche, die eine mittlere Rendite von 7,06 Prozent in den letzten 12 Monaten verzeichnet, liegt Stericycle mit einer Rendite von -12 Prozent deutlich darunter. Diese negative Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten schätzen die langfristige Meinung zu Stericycle neutral ein, mit 0 positiven, 1 neutralen und 1 negativen Bewertung. Die aktuelle durchschnittliche Empfehlung für die Aktie lautet "Schlecht" (0 positiv, 0 neutral, 1 negativ). Das Kursziel der Analysten liegt bei 40 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie in Zukunft eine Performance von -19,29 Prozent erzielen wird. Dies führt ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Stericycle liegt bei 57,3 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Der RSI25 schwankt weniger stark und liegt bei 34,66, was auch zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält das Stericycle-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Stericycle ist gemischt. Während Kommentare in sozialen Medien überwiegend positiv waren, wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

