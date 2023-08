Stericycle-Aktie: Schwankungen im Kursverlauf!

Die letzten Nachrichten von Stericycle, dem Experten für medizinische Abfallentsorgung, datieren bereits vor etwa drei Wochen. Ende Juli wurden Quartalszahlen präsentiert, die bei den Anlegern keine Begeisterung hervorriefen. Die Umsätze schrumpften um 1,52 Prozent auf 669,5 Millionen US-Dollar und der Gewinn pro Aktie fiel von 0,48 Dollar im Vorjahr auf bloß noch 0,43 USD.

In Hinblick auf die aktuelle Situation ist dies nicht unbedingt dramatisch. Doch die Investoren hatten offenbar höhere Erwartungen. Dies spiegelte sich in einem erstmaligen Kursverlust von 9,2 Prozent wider. Obwohl diese Verluste in den folgenden Tagen wieder ausgeglichen werden konnten, sieht es nach einer beständigen Erholung jedoch nicht aus.

Stericycle: Der Aktienkurs bröckelt erneut

Obgleich der Kurs der Stericycle-Aktie zunächst auf bis zu 42,40...