Stericycle Aktie: Pleite oder Chance?

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz von Stericycle in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Das Anleger-Sentiment zeigt eine überwiegend positive Meinung, jedoch wurden in den letzten Tagen vermehrt negative Themen diskutiert, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Stericycle liegt bei 93,66, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 43 und deutet auf eine neutrale Situation hin, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Im Vergleich zur "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche hat Stericycle in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -10,95 Prozent gezeigt. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Unterperformance bei 152,55 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance erhält Stericycle in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.