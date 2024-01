Stericycle Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Der Aktienkurs von Stericycle wies im vergangenen Jahr eine Rendite von -3,07 Prozent auf, was im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Industrie" um 18,2 Prozent niedriger lag. Die jährliche Rendite für Wertpapiere der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" betrug 6,3 Prozent, wobei Stericycle aktuell 9,37 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wurde die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Stericycle festgestellt. Daher erhielt die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Jedoch wurde eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe führte.

Im Hinblick auf die Dividendenpolitik schüttet Stericycle derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führte.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Stericycle liegt bei 64, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 53,65 als überbewertet betrachtet wird. Aus fundamentaler Sicht erhielt Stericycle daher eine "Schlecht"-Bewertung.