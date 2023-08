Stericycle Aktie: Jetzt wird es spannend!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Stericycle, die im Segment "Umwelt- und Facility Services" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 31.08.2023, 17:51 Uhr, an ihrer Heimatbörse NASDAQ GS mit 44.15 USD.

Die Aussichten für Stericycle haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Stericycle investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies einen geringeren Ertrag in Höhe von 2,72 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Stericycle-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 46,91 USD. Der letzte Schlusskurs (44,06 USD) weicht somit -6,08 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen Wert (44,58 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,17 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Stericycle-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Stericycle-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

3. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 46,81 ist die Aktie von Stericycle auf Basis der heutigen Notierungen 46 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" (86,28) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

