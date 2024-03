Stericycle Aktie: Interessante Aussichten?

Die Stericycle-Aktie wird derzeit von Analysten als "Neutral" bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Stericycle. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 40 USD, was einem Abwärtspotenzial von -24,39 Prozent entspricht. Aufgrund dessen erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Empfehlung. Insgesamt wird Stericycle daher mit "Neutral" bewertet.

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme positiver Kommentare über Stericycle in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt sich im grünen Bereich, weshalb die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Anzahl der Beiträge zu Stericycle liegt im normalen Bereich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie dadurch mit "Gut" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Stericycle liegt derzeit bei 63,61 Euro, was 17 Prozent mehr ist als der Durchschnitt in der Branche. Daher wird der Titel als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung auf Grundlage des KGV.

Die Stimmung der Anleger kann auch einen Einfluss auf Aktienkurse haben. Die Analyse der Kommentare auf sozialen Plattformen ergab überwiegend positive Befunde. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um Stericycle diskutiert, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft wird.