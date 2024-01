Stericycle Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

In den letzten Wochen konnte bei Stericycle keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies deutet darauf hin, dass es keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gibt. Daher wird das Sentiment als "Neutral" bewertet. Ebenso zeigt sich keine signifikante Veränderung in der Stärke der Diskussion oder der Anzahl der Beiträge, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Stericycle daher in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse wird die Stericycle derzeit als positiv bewertet, da der gleitende Durchschnittskurs (GD200) bei 44,59 USD liegt, während der Aktienkurs bei 48,47 USD liegt, was einer Abweichung von +8,7 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 46,85 USD, was einer Abweichung von +3,46 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Stericycle in der technischen Analyse ein Rating von "Gut".

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Stericycle bei 64,87 liegt, was deutlich über dem Branchenmittel von 53,79 liegt, was eine Überbewertung des Unternehmens signalisiert. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses und zeigt, dass die Stericycle derzeit weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI ein Rating von "Neutral".