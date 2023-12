Stericycle Aktie: Grund zur Sorge?

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Stericycle 0 Mal als Gut, 1 Mal als Neutral und 1 Mal als Schlecht bewertet. Langfristig wird die Aktie daher von institutioneller Seite als "Neutral" eingestuft. Im vergangenen Monat gab es keine Gut-Empfehlungen, keine Neutral-Empfehlungen, und eine Schlecht-Empfehlung, was bedeutet, dass die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Schlecht" betrachtet wird. Die Analysten erwarten eine negative Entwicklung von 19,84 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 40 USD, was als schlechte Einschätzung angesehen wird. Insgesamt wird die Aktie von institutionellen Analysten als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) der Stericycle bei 43,71 liegt, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn der RSI auf einen Zeitraum von 25 Tagen ausgedehnt wird, ergibt sich ein Wert von 27, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Dementsprechend wird die Einstufung auf dieser Basis als "Gut" angesehen. Insgesamt wird die RSI-Einstufung als "Gut" betrachtet.

Die Diskussionen im Internet können die Stimmung gegenüber Aktien verstärken oder verändern. In Bezug auf die Diskussionsintensität hat Stericycle eine mittlere Aktivität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in letzter Zeit kaum vorhanden, was zu einem insgesamt "Neutral"-Stimmungsbild führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance der Branche "Industrie" liegt Stericycle mit einer Rendite von -12 Prozent um mehr als 39 Prozent darunter. Die Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" hatte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 74,58 Prozent, wobei Stericycle mit 86,58 Prozent deutlich darunter lag. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.