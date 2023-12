Stericycle Aktie: Finger weg?

Stericycle schüttet eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 5,28 Prozentpunkte niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,28 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Bezogen auf die Aktienkurse liegt die Rendite von Stericycle mit -12 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" um mehr als 155 Prozent niedriger. Die Rendite der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche in den vergangenen 12 Monaten liegt bei 2,97 Prozent, was bedeutet, dass Stericycle mit 14,97 Prozent deutlich darunter liegt und somit eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie erhält.

Die Analysteneinschätzung für die Stericycle-Aktie ist derzeit "Neutral", basierend auf 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Kurzfristig betrachtet wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da 1 Analyst sie als "Schlecht" bewertet hat. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 40 USD, was einem Abwärtspotential von -19,73 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Stericycle eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie von Stericycle mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 59,78 bewertet, was 11 Prozent höher ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" mit einem KGV von 53,95. Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und führt somit zu einer Einstufung als "Schlecht" aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.

