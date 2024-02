Stericycle Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Die Dividendenrendite der Stericycle-Aktie beträgt 0 Prozent, was 5,17 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser niedrigen Dividendenrendite erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Beziehung zum aktuellen Aktienkurs.

In den letzten vier Wochen konnte eine positive Veränderung des Stimmungsbildes und der Kommunikationsfrequenz bei Stericycle in den sozialen Medien verzeichnet werden. Aufgrund dieser Aufhellung wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Die Zunahme in der Kommunikationsfrequenz deutet darauf hin, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde.

Der Relative Strength Index (RSI) der Stericycle-Aktie beträgt aktuell 50,33, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher erhält die Aktie in Bezug auf den RSI die Einstufung "Neutral". Wenn der RSI auf einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet wird, ergibt sich ein Wert von 54, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse basierend auf den letzten 200 Handelstagen zeigt einen Durchschnitt von 45,02 USD für den Schlusskurs der Stericycle-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 48,67 USD, was einem Unterschied von +8,11 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 48,47 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs (+0,41 Prozent) liegt. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die kurzfristige technische Analyse.

Zusammenfassend erhält Stericycle eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.