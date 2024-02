Stericycle Aktie: Bloß aufpassen!

Stericycle, ein Unternehmen im Bereich der kommerziellen Dienstleistungen & Supplies, weist momentan eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,21 Prozent liegt. Diese Differenz führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete Stericycle in den letzten 12 Monaten eine Performance von -8,12 Prozent, was eine Underperformance von -3,61 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Unterperformance sogar bei 252,42 Prozent. Aufgrund dieser Ergebnisse erhält Stericycle ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt hingegen ein positives Bild, da die 200-Tage-Linie der Stericycle derzeit bei 45,32 USD liegt, während der Aktienkurs selbst bei 48,93 USD notiert. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt die Aktie mit einer Differenz von +0,02 Prozent im neutralen Bereich. Zusammenfassend ergibt sich auf Basis der technischen Analyse eine Gesamtbewertung von "Gut".

Die Einschätzungen von Analysten zeigen gemischte Bewertungen, wobei Langfristig ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Die aktuellen Prognosen der Analysten deuten jedoch auf eine negative Entwicklung hin, mit einem erwarteten Kursziel von 40 USD, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Insgesamt erhalten Stericycle-Aktien somit eine "Neutral"-Bewertung durch institutionelle Analysten.