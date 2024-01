Stericycle Aktie: Augen auf!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen haben die Anleger vermehrt positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Stericycle diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und kommt zu einer positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Die Analysteneinschätzung für die Stericycle-Aktie basiert auf insgesamt 2 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Davon wurden 0 Einstufungen als "Gut", 1 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" bewertet. Im Durchschnitt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates für Stericycle aus dem letzten Monat. Die durchschnittlichen Kursziele belaufen sich auf 40 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -18,88 Prozent vom letzten Schlusskurs (49,31 USD) fallen könnte. Daher lautet die Empfehlung der Analysten "Schlecht". Insgesamt erhält Stericycle somit ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" zeigt sich, dass Stericycle mit einer Rendite von -8,12 Prozent mehr als 13 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" verzeichnet eine durchschnittliche Rendite von 3,02 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Stericycle mit 11,13 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Die fundamentale Bewertung zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 63 liegt, was bedeutet, dass die Börse 63,61 Euro für jeden Euro Gewinn von Stericycle zahlt. Dies ist 18 Prozent mehr als vergleichbare Werte in der Branche. Der durchschnittliche Wert im Bereich "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" liegt momentan bei 53, was darauf hindeutet, dass der Titel überbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft wird.