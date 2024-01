Stericycle Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Die Stericycle-Aktie wurde kürzlich einer technischen Analyse unterzogen, die eine gemischte Bewertung ergab. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergab eine Abweichung von +7,61 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führte. Im Gegensatz dazu ergab die Analyse des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von +0,63 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Insgesamt erhielt die Stericycle-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Stericycle wurde ebenfalls analysiert. Der RSI7 lag bei 46,02 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte, während der RSI25 bei 55,53 Punkten lag, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führte.

Das Anleger-Sentiment basierte auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv waren. Auch in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führte.

Die Analysteneinschätzung ergab eine "Neutral"-Bewertung, da 0 Buc, 1 Neutral und 1 Schlecht-Einstufungen vorlagen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Stericycle lag bei 40 USD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte, da der aktuelle Kurs bei 48,23 USD liegt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Stericycle-Aktie, die von "Gut" bis "Schlecht" reicht, wobei die technische Analyse eine positive Einschätzung ergab, während die Analysteneinschätzung eher negativ ausfiel.