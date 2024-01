Stereotaxis Aktie: Das sieht interessant aus!

Die Stereotaxis-Aktie wird in verschiedenen Bereichen bewertet, um Anlegern eine fundierte Meinung zu bieten. In Bezug auf Dividenden schneidet Stereotaxis im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör mit einer Dividende von 0 % schlechter ab. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf die Ausschüttung.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird der RSI von Stereotaxis bei einem Niveau von 40,63 als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 45,39, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt wird die Stereotaxis-Aktie also als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Stereotaxis-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,7 USD liegt. Der letzte Schlusskurs (1,78 USD) weicht somit um +4,71 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Gut"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Stereotaxis ist insgesamt eher neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Negative Themen standen in den vergangenen Tagen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.