Stepstone Aktie: Ein wahrer Champion!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument aus der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wenn wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Stepstone betrachten, sehen wir, dass der 7-Tage-RSI aktuell 10,58 Punkte beträgt, was bedeutet, dass Stepstone momentan überverkauft ist. Daher wird die Aktie als "Gut" eingestuft. Der RSI25 liegt bei 39,87, was darauf hinweist, dass Stepstone weder überkauft noch überverkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Daher wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird Stepstone somit mit "Gut" bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Es gab keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger während des vergangenen Monats, daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Bezüglich der Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat konnte festgestellt werden, dass das Unternehmen mehr diskutiert wurde als üblich und zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger erfuhr. Dies führt zu einem "Gut"-Rating, womit die Stepstone-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating erhält.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Stepstone insgesamt 3 Analystenbewertungen. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Neutral" und setzt sich aus 0 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Stepstone vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von 30,67 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 6,96 Prozent, folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Gut"-Empfehlung dar, wodurch Stepstone in Summe eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Anleger-Stimmung bei Stepstone in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die ausgewertet wurden, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei wurde festgestellt, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, wodurch der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Somit ist die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" einzustufen.