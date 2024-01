Stepstone Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

In den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz von Stepstone festgestellt werden. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Stepstone daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen. Daher erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Neutral".

In der technischen Analyse erhält die Stepstone-Aktie eine "Gut"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage weist eine Abweichung von +20,99 Prozent auf, während der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von +15,51 Prozent verzeichnet. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Stepstone-Aktie mit einem Wert von 46,96 weder überkauft noch -verkauft ist. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung "Neutral". Für den RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 19, was darauf hinweist, dass der Titel als überverkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Gut". Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung "Gut".