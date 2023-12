Stepstone Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Die Finanzanalysten bewerten die Aktie der Stepstone auf langfristiger Basis als "Neutral". Von 18 Analystenurteilen waren 2 neutral und keines war negativ. Es gab keine Aktualisierungen in den letzten 30 Tagen. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 32 USD, was einem Anstieg um 6,45 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 30,06 USD liegt.

Privaten Anlegern zufolge wurde Stepstone in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv in den sozialen Medien bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Auch die technische Analyse zeigt positive Ergebnisse. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 26,39 USD, während der aktuelle Schlusskurs bei 30,06 USD liegt, was einer "Gut"-Einstufung entspricht. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält Stepstone ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Stepstone-Aktie als überverkauft bewertet, basierend auf dem RSI der letzten 7 Tage. Beim Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als neutral eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Stepstone.

