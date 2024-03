Stepstone Aktie: Das kann keiner glauben

Bei Stepstone gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Das bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen gezeigt hat. Daher wird das Stimmungsbild bei Stepstone als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Stepstone daher für dieses Kriterium eine "Neutral"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Stepstone-Aktie beträgt derzeit 29,73 USD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 34,37 USD liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 34,06 USD, was in der Nähe des letzten Schlusskurses liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Stepstone auf Basis trendfolgender Indikatoren daher mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für die Stepstone-Aktie. Der RSI7 beträgt 44,35, während der RSI25 bei 53,55 liegt, was zu einem Gesamtranking "Neutral" führt.

Analysten schätzen die Stepstone-Aktie auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten lagen 1 positive Bewertung und keine negativen Bewertungen vor. Auch für den letzten Monat gab es qualifizierte Analysen, die zu einer Gesamteinschätzung "Gut" führten. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 48 USD, was einer Erwartung von 39,66 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Stepstone daher auf Basis aller Analystenschätzungen die Bewertung "Gut".