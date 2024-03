Stepstone Aktie: Was soll das denn werden?

Das Anleger-Sentiment für die Stepstone-Aktie basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen war die Stimmung überwiegend negativ, wobei an vier Tagen positive Themen dominierten. In den letzten ein bis zwei Tagen hat sich das Interesse der Anleger jedoch auf positive Themen verlagert. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass sich die Stimmungslage in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert hat. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige gleitende Durchschnitt der Stepstone-Aktie über dem aktuellen Schlusskurs liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt ergibt jedoch ein "Neutral"-Rating, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Stepstone-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher erhält die Aktie in Bezug auf den RSI eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird Stepstone auf Basis des Anleger-Sentiments, der Kommunikationsfrequenz, der technischen Analyse und des RSI mit einer "Neutral"-Bewertung versehen.