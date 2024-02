Stepstone Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Aktienanalysten haben Stepstone auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Stimmung hauptsächlich positiv war. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt. Die charttechnische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Stepstone-Aktie deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer positiven Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage führt zu einer positiven Bewertung der Aktie. Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt eine negative Bewertung, sowohl auf 7- als auch auf 25-tägiger Basis. Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt eine neutrale Diskussionsintensität, aber eine positive Rate der Stimmungsänderung, was zu einer insgesamt positiven Bewertung von Stepstone führt.

