Steppe Gold Aktie: Das sollte jeder wissen!

Steppe Gold wurde in den letzten zwölf Monaten insgesamt von 2 Analysten bewertet, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Es gab 2 "Gut"-Bewertungen, 0 "Neutral"-Bewertungen und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Steppe Gold. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 2,69 CAD für das Wertpapier ergibt sich laut Analysten ein Aufwärtspotenzial von 300,75 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0 Prozent, was leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie (0) liegt. Daher erhält Steppe Gold in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Steppe Gold liegt bei 85,71, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 53, was als Indikator für eine neutrale Situation betrachtet wird. Insgesamt wird Steppe Gold in dieser Kategorie daher als "Schlecht" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 0,67 CAD 12,99 Prozent unter dem GD200 (0,77 CAD) liegt, was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,71 CAD, was ebenfalls als "Schlecht"-Signal interpretiert wird. Zusammenfassend wird der Kurs der Steppe Gold-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Steppe Gold-Analyse vom 19.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Steppe Gold jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Steppe Gold-Analyse.

Steppe Gold: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...