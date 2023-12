Steppe Gold Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Steppe Gold liegt derzeit bei 2,81, was 99 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau) von 318 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist. Aus diesem Grund hat Steppe Gold auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhalten.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Steppe Gold aktuell mit einem RSI-Wert von 53,85 neutral eingestuft wird. Auch bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) zeigt sich ein neutraler Wert von 43, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Steppe Gold eine starke Aktivität in den Diskussionen gemessen, was eine "Gut"-Bewertung ergibt. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung in letzter Zeit negativ zugenommen, was zu einem insgesamt "Schlecht" Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses zeigt, dass der Aktienkurs von Steppe Gold derzeit um -14,29 Prozent über dem GD200 von 0,84 CAD liegt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 0,72 CAD, was einer "Neutral"-Wertung entspricht. Insgesamt führt dies zu einem Gesamtrating von "Neutral".