Steppe Gold Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Der Aktienkurs von Steppe Gold hat in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -46,4 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -20,87 Prozent gefallen, was einer Underperformance von -25,53 Prozent für Steppe Gold bedeutet. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -20,87 Prozent im letzten Jahr, und Steppe Gold lag 25,53 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Steppe Gold liegt der RSI7 aktuell bei 29,63 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen überverkauft ist, und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen, dass Steppe Gold weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Steppe Gold-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

In den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage von Steppe Gold ausgemacht werden, weshalb das Unternehmen hierfür mit einem "Neutral" bewertet wird. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Steppe Gold auf dieser Stufe daher eine "Gut"-Bewertung.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Steppe Gold insgesamt 2 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Gut" ist. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor. Basierend auf der Kursprognose der Analysten ergibt sich ein Aufwärtspotential von 244,23 Prozent, was eine "Gut"-Empfehlung für das Unternehmen darstellt. In Summe erhält Steppe Gold also eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt.