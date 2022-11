Stephen Hermitage wechselt als VP, CMC, zu Sai Life Sciences

Manchester, England und Hyderabad, Indien (ots/PRNewswire) -Sai Life Sciences, ein weltweit führendes Auftragsforschungs-, Entwicklungs- und Produktionsunternehmen (CRO-CDMO) (https://www.sailife.com/?utm_source=pr&utm_medium=web&utm_campaign=stephen-h-joins-slsc), gab heute den Eintritt von Stephen Hermitage (Steve) als Vice President, CMC, bekannt. In dieser Funktion wird Steve dem globalen FuE-Führungsteam von Sai Life Sciences beitreten, wo er seine fundierten Erfahrungen in den Bereichen Wissenschaft, Prozessentwicklung und Arzneimittelentwicklung in die FuE-Organisation einfließen lässt.Bei der Bekanntgabe erklärte Sauri Gudlavalleti, Chief Operating Officer: „In den vergangenen Jahren erwarb sich unser Team einen hervorragenden Ruf als hochwertige wissenschaftliche Einheit, die komplexe chemische Herausforderungen lösen kann. Ich freue mich, Steve, einen Veteranen der Pharmabranche, bei Sai Life Sciences begrüßen zu dürfen. Sein Eintritt in unser globales Team stärkt unsere laufenden Bemühungen, starke Kundenpartnerschaften aufzubauen und die Erwartungen unserer Kunden zu übertreffen, indem wir die Ansprüche für Innovation, Geschwindigkeit und Effizienz erhöhen.Steve wechselt zu Sai Life Sciences nachdem er bei GlaxoSmithKline (GSK) als Abteilungsleiter und Mitglied des globalen Führungsteams für chemische Entwicklung tätig war. In mehr als 24 Jahren bei GSK hat Steve erfolgreich mit vielen Projektleitern und ihren Teams zusammengearbeitet, um den Wirkstoff und die Zulassungsanträge zu erstellen, die die präklinischen und klinischen Aktivitäten über den gesamten Entwicklungszyklus hinweg erleichtern – von der pragmatischen beschleunigten Bereitstellung in der frühen Phase bis zu komplexen Quality by Design (QbD)-Kontrollstrategien, die die kommerzielle Einreichung und Markteinführung unterstützen. Während seiner Zeit bei GSK sammelte Steve umfangreiche Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit CDMO in Indien (https://www.sailife.com/?utm_source=pr&utm_medium=web&utm_campaign=stephen-h-joins-slsc), China und Europa. Er leitete die Gruppe für technische Externalisierung innerhalb der chemischen Entwicklung.Dean Edney, Global Head of Process FuE, erklärte Steves Rolle im Detail: „Steve wird Best Practices bei in der Entwicklung von Chemikalien und pharmazeutischen Wirkstoffen in der Spätphase (https://www.sailife.com/services/manufacturing/late-phase-manufacturing/?utm_source=pr&utm_medium=web&utm_campaign=stephen-h-joins-slsc) in die Programme in Manchester und Hyderabad einbringen. Seine Erfahrung wird auch neue Perspektiven für das Projekt- und Programmmanagement eröffnen und sicherstellen, dass wir weiterhin auf eine hervorragende Partnerschaft mit unseren Kunden hinarbeiten."Steve hat einen BA und MA von der Oxford University, einen Doktortitel von der Liverpool University und absolvierte ein Postdoc-Studium an der University of Cambridge. Er ist Fellow der Royal Society of Chemistry und Chartered Chemist (FRSC CChem).Steve Hermitage erklärte zu seiner Ernennung: „Ich freue mich unglaublich, in einer Zeit des Umbruchs für Sai Life Sciences tätig zu werden. Bei all meinen Gesprächen mit den Kolleginnen und Kollegen im Unternehmen wird deutlich, dass es ein gemeinsames Bestreben gibt, ein weltweit führendes Unternehmen aufzubauen, das Projekte für die Kunden durch die Verbindung von fundierter Wissenschaft mit effizienten Produktionskapazitäten unter Einhaltung hoher Sicherheits- und Qualitätsstandards realisiert."Informationen zu Sai Life SciencesSai Life Sciences ist ein End-zu-End-CRO-CDMO (https://www.sailife.com/?utm_source=pr&utm_medium=web&utm_campaign=stephen-h-joins-slsc), das weltweit mit innovativen Pharma- und Biotech-Unternehmen zusammenarbeitet, um die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung komplexer kleiner Moleküle zu beschleunigen. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 2.200 Mitarbeiter in seinen Betriebsstätten in Indien, dem Vereinigten Königreich und den USA. Sai Life Sciences befindet sich in Privatbesitz und wird von den globalen Investoren TPG Capital und HBM Healthcare Investments unterstützt. https://www.sailife.com/Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1953372/Steve_Hermitage_Sai_Life_Sciences.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1044186/Sai_Life_Sciences_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/stephen-hermitage-wechselt-als-vp-cmc-zu-sai-life-sciences-301685895.htmlPressekontakt:Sriram Gopalakrishnan,Vice President,Corporate Communication - Sai Life Sciences Limited,sriram.g@sailife.com,+91-9121295355Original-Content von: Sai Life Sciences, übermittelt durch news aktuell