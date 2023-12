Stephan Aktie: Das war nicht abzusehen!

Die technische Analyse der Stephan-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 1,2 USD lag, was einem Unterschied von -8,4 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1,34 USD weist mit einem Schlusskurs unter diesem Durchschnitt eine Abweichung von -10,45 Prozent auf, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Stephan-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich für Stephan insgesamt ein "Neutral"-Wert.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Stephan sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis als überkauft eingestuft wird, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ, da weder positive noch negative Themen in den Diskussionen im Mittelpunkt standen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich aus der technischen Analyse, dem Sentiment und dem Anlegerverhalten eine negative Einschätzung für die Stephan-Aktie.