Stephan Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Die technische Analyse der Stephan-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 1,29 USD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 1,44 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie aktuell um 11,63 Prozent über dem GD200 liegt, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 für die letzten 50 Tage beträgt 1,35 USD, was einer Distanz von +6,67 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 4 Punkten, was darauf hindeutet, dass Stephan momentan überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 45,45, was darauf hinweist, dass Stephan weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer abweichenden "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Auch das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine Bewertung von "Neutral" für die Stephan-Aktie basierend auf der technischen Analyse, dem RSI und dem Anleger-Sentiment.