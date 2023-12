Stephan Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Die Stephan-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 1,31 USD aufgewiesen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 1,2 USD, was einem Unterschied von -8,4 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1,34 USD liegt mit einem Unterschied von -10,45 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Stephan ist insgesamt sehr negativ. In den vergangenen Wochen wurden weder positiven noch negativen Themen diskutiert, wodurch die Gesamtbewertung auf "Schlecht" fällt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz hat die Aktie von Stephan in den letzten Monaten eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufgewiesen, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Stephan derzeit als "überkauft" eingestuft wird. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI deuten auf eine "Schlecht"-Bewertung hin.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Stephan-Aktie in verschiedenen Analysen überwiegend mit "Schlecht" bewertet wird.