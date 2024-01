Stepan Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Stepan liegt bei 86,83, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 46,15 und zeigt somit eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau an. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Die Analyse von Sentiment und Buzz ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig zu erkennen. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Stepan jedoch deutlich verbessert, weshalb die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer für diese Aktie, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An zehn Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Stepan gesprochen. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Materialien" liegt Stepan mit einer Rendite von -24,77 Prozent mehr als 80 Prozent darunter. Die "Chemikalien"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite von 55,44 Prozent in den vergangenen 12 Monaten. Auch hier liegt Stepan mit 80,21 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.