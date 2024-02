Stepan Aktie: Bitte nicht vergessen!

Das Internet hat eine starke Wirkung auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien können die Einschätzungen für Aktien beeinflussen. Bei Stepan wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Tendenz, was zu einem schlechten langfristigen Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Stepan-Aktie bei 86,82 USD liegt, was als positiv bewertet wird, da der Aktienkurs bei 93,35 USD gehandelt wird, was einem Abstand von +7,52 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 90,77 USD, was einer Differenz von +2,84 Prozent entspricht und daher ein neutrales Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Stepan bei 34,07, was unter dem Branchendurchschnitt von 90,24 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher eine gute Bewertung erhält.

Im Vergleich zu anderen Aktien in der Chemiebranche hat Stepan in den letzten 12 Monaten eine Performance von -17,42 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 798,45 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -815,87 Prozent im Branchenvergleich für Stepan. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt die Rendite von Stepan um 815,87 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt.