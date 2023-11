Step One Clothing Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

Die technische Analyse von Step One Clothing zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,43 AUD liegt, während der Aktienkurs bei 0,77 AUD liegt. Dies führt zu einer positiven Abweichung von +79,07 Prozent im Vergleich zum GD200, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,66 AUD, was einer positiven Abweichung von +16,67 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Die Einschätzung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen für Step One Clothing untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden, waren überwiegend neutral. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder verändern, was sich auf die Einschätzungen für Aktien auswirkt. In Bezug auf Step One Clothing wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Step One Clothing liegt bei 44,44, was als "Neutral" betrachtet wird. Der RSI25 für die Aktie beträgt 36, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher die Einstufung für diese Kategorie als "Neutral" bewertet.