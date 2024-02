Step One Clothing Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Weitere Suchergebnisse zu "STEP ONE CLOTHING LTD":

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Step One Clothing war in den letzten Tagen grundsätzlich positiv. Dies ergibt sich aus einer Analyse der Diskussion in den sozialen Medien, bei der überwiegend positive Themen im Vordergrund standen. Es gab keine negativen Diskussionen, und an zwei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Die Analyse der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität zu Step One Clothing durchschnittlich ist, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird Step One Clothing daher neutral eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Step One Clothing-Aktie zeigt, dass sie als neutral eingestuft werden kann. Der RSI7 beträgt 41,94 und der RSI25 37,72, was zu einer neutralen Empfehlung für beide Zeiträume führt. Somit ergibt sich ein Gesamtranking von Neutral auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt, dass Step One Clothing derzeit positiv einzustufen ist. Der GD200 liegt bei 0,63 AUD, und der Aktienkurs (1,22 AUD) liegt um +93,65 Prozent darüber, was zu einer positiven Einstufung führt. Der GD50 beträgt 1,06 AUD, was einer Abweichung von +15,09 Prozent entspricht und somit ebenfalls positiv einzustufen ist. Insgesamt erhält Step One Clothing daher eine Bewertung von "Gut" auf Basis der technischen Analyse.