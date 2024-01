Step One Clothing Aktie: So kann es weitergehen!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Step One Clothing-Aktie ist in den letzten 7 Tagen bei 37, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu steht der 25-Tage-RSI bei 22,14, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Rating für Step One Clothing basierend auf dem RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Step One Clothing-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,52 AUD lag. Der letzte Schlusskurs von 1,05 AUD liegt um 101,92 Prozent darüber, was zu einer positiven "Gut"-Bewertung führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt ergibt eine "Gut"-Bewertung für die Step One Clothing-Aktie.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Dadurch wird die Aktie mit "Neutral" bewertet, basierend auf dem Anleger-Sentiment.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung. Dies führt zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Insgesamt erhält die Step One Clothing-Aktie sowohl basierend auf dem RSI als auch auf der technischen Analyse eine "Gut"-Bewertung, während das Anleger-Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zu einer "Neutral"-Bewertung führen.