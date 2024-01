Step One Clothing Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Die Einschätzung des Anleger-Sentiments für Step One Clothing basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen war die Diskussion eher neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden keine besonders positiven oder negativen Themen festgestellt. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung im Anleger-Stimmungsbarometer.

Die technische Analyse der Step One Clothing-Aktie ergibt einen Durchschnitt von 0,52 AUD für den Schlusskurs in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 1,08 AUD (+107,69 Prozent Unterschied), was eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht zur Folge hat. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt (0,86 AUD) liegen über dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik führt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz bewirken eine Gesamtbewertung der Aktie mit "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Step One Clothing liegt bei 31,25, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, basierend auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ergibt eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt fällt die Gesamteinschätzung somit auf "Gut".