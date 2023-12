Step Energy Services Aktie: In selten guter Lage!

Die technische Analyse der Step Energy Services-Aktie zeigt, dass sie insgesamt eine positive Entwicklung verzeichnet. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 3,68 CAD, was deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 3,92 CAD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +6,52 Prozent und eine "Gut"-Bewertung auf dieser Basis. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 4,02 CAD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 3,92 CAD ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren jedoch ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung erhielt die Step Energy Services-Aktie in den letzten zwölf Monaten drei "Gut"-, eine "Neutral"- und keine "Schlecht"-Einstufungen. Dies führt zu einer langfristigen Gesamtbewertung von "Gut". Für die Aktie wird ein durchschnittliches Kursziel von 6,38 CAD prognostiziert, was einer erwarteten Kursentwicklung von 62,63 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Was das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien betrifft, gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da weder übermäßig positive noch negative Diskussionen stattfanden. Die Häufigkeit der Beiträge zu Step Energy Services liegt im normalen Bereich, was auch zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien.

Fundamental betrachtet weist die Step Energy Services-Aktie ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,66 auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" verzeichnet einen Wert von 68, was darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist. Auf Grundlage fundamentaler Kriterien erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.