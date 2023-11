Step Energy Services Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Der Aktienkurs von Step Energy Services hat im Vergleich zu anderen Unternehmen im Energiesektor eine schlechte Performance gezeigt. Die Rendite liegt bei -35,38 Prozent, was mehr als 33 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche für "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" hat in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von -2,61 Prozent verzeichnet, was Step Energy Services ebenfalls um 32,78 Prozent unterbietet. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) von Step Energy Services zeigt eine Ausprägung von 84,91, was als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 64,8, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Schlecht"-Rating.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Step Energy Services-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 3,73 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs von 3,82 CAD liegt also auf ähnlichem Niveau (+2,41 Prozent) und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, liegt der letzte Schlusskurs (4,23 CAD) unter diesem Durchschnitt (-9,69 Prozent), was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 8 liegt. Dies bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Step Energy Services 8,66 Euro zahlt, was 89 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 76. Aufgrund des KGV wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da sie unterbewertet ist.