Step Energy Services Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Das kanadische Unternehmen Step Energy Services schüttet aktuell keine Dividenden aus, was im Vergleich zur Branche Energie Ausrüstung und Dienstleistungen zu einem geringeren Ertrag von 73,72 Prozentpunkten führt. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Analysten bewerten die Step Energy Services-Aktie als "Gut", basierend auf 3 positiven, einer neutralen und keiner negativen Bewertung in den letzten zwölf Monaten. Es gibt keine Analystenupdates aus dem letzten Monat. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 6,38 CAD, was einem Aufwärtspotential von 75,62 Prozent entspricht und somit einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Step Energy Services-Aktie mit einem RSI-Wert von 78,57 als überkauft gilt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25-Wert von 68 deutet jedoch darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die RSI-Einstufung somit ein "Schlecht".

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Step Energy Services in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.