Step Energy Services Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Die technische Analyse für Step Energy Services zeigt, dass das Unternehmen derzeit gemischte Bewertungen erhält. Bei der Betrachtung der trendfolgenden Indikatoren auf längerfristiger Basis ergibt sich eine "Gut"-Bewertung. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 3,69 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 3,93 CAD liegt, was einer Abweichung von +6,5 Prozent entspricht. Auf der kurzfristigeren Analysebasis des 50-Tage-Durchschnitts erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der aktuelle Durchschnitt bei 3,99 CAD liegt, was nahe am letzten Schlusskurs von 3,93 CAD liegt.

Die Analysteneinschätzung für Step Energy Services zeigt, dass aus den letzten zwölf Monaten insgesamt 3 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht" Einschätzungen von Analysten vorliegen, was im Durchschnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 6,38 CAD, was einer potenziellen Steigerung um 62,21 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt.

In Bezug auf die Dividende erhält Step Energy Services eine "Schlecht"-Bewertung, da die Dividendenrendite derzeit bei 0 Prozent liegt, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 97,31 Prozent.

Das Anleger-Sentiment für Step Energy Services ist insgesamt negativ, da in den sozialen Medien überwiegend negative Meinungen geäußert wurden und auch der Meinungsmarkt sich vorwiegend mit den negativen Themen rund um das Unternehmen beschäftigt hat. Aufgrund dessen ergibt sich eine Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Schlecht".